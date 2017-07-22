بيدرو في المستشفى بعد التحام دموي مع حارس آرسنال (فيديو)

قضى الإسباني بيدرو بعض الوقت في أحد مستشفيات بكين بعد اصطدامه بالكولومبي ديفيد أوسبينا، الحارس البديل لآرسنال، خلال مباراة ودية بين الفريقين الإنجليزيين في العاصمة الصينية، تسبب في نزيف بأنفه وارتجاج خفيف في المخ.

وركض أوسبينا، شقيق زوجة جيمس رودريغيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني حاليًا، وريال مدريد سابقًا، نحو كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها بيديه قبل أن تصل لبيدرو، إلا أنه ارتطم بالمهاجم الإسباني وطرحه أرضًا.

وتلقى بيدرو العلاج في الملعب لمدة خمس دقائق قبل استبداله وعدم المخاطرة به، حيث دفع الإيطالي أنطونيو كونتي بالبديل جيريمي بوغا.

وسيبقى بيدرو، البالغ من العمر 29 عامًا، في بكين لإجراء فحوصات روتينية في المستشفى، بينما يسافر زملاؤه إلى سنغافورة لاستكمال الجولة الآسيوية، على أن ينضم لزملائه يوم الأحد في سنغافورة.

وقال كونتي: “سيكون على ما يرام، سيبقى هنا وإذا كان الوضع على ما يرام سيلحق بنا إلى سنغافورة يوم الأحد”.

المثير للدهشة أن الحكم منح حارس مرمى آرسنال ركلة حرة وعاقب بيدرو ليبدو الأمر غريبًا للجماهير.

ولا يحظى أوسبينا بشعبية كبيرة بين جماهير تشيلسي بعد ارتكاب نفس الفعلة أمام البرازيلي أوسكار، خلال مباراة جمعت الفريقين في 2015.

إلا أن تشيلسي لم يتأثر بخروج بيدرو، وحسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في بروفة جيدة للقاء الفريقين في افتتاح الموسم المقبل الذي يجمع بين بطلي الدوري والكأس.