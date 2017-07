رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم موراتا لـ5 سنوات قادمة (فيديو وصور)

أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي عن إتمام تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفاروا موراتا، القادم من ريال مدريد.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن موراتا وقّع على عقد اليوم الجمعة، يمتد إلى 5 سنوات، في صفقة كلفت خزينة النادي ما يقرب من 85 مليون يورو.

كما رحب مايكل إمينالو، المدير الرياضي لتشيلسي، بموراتا قائلا “نحن سعداء بالتوقيع معه ونرحب به في النادي، ونعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على الفريق”.

يذكر أن موراتا هو رابع صفقات تشيلسي هذا الموسم، بعد الأرجنتيني ويلي كاباييرو، والألماني أنطونيو روديجير، والفرنسي تيموي باكايوكو.

A message from the new boy, @AlvaroMorata…#WelcomeMorata pic.twitter.com/zcNI9CGC1h

