بول بوغبا يقوم بدور وكيل اللاعبين مجددًا

لعب بول بوغبا أغلى لاعب في العالم دورا مهما في إقناع البلجيكي روميلو لوكاكو بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن يبدو أنه سيقوم بالدور ذاته مرة أخرى.

ويبدو أن لاعب وسط يونايتد حريص على انضمام سيرج أورييه من باريس سان جيرمان للنادي الإنجليزي العريق، حيث حث مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة النادي على ضم أورييه.

وذكرت النسخة الفرنسية من موقع “جول” أن بوغبا يعتقد أن لاعب سان جيرمان سيكون مثاليا ليونايتد خاصة وأن مورينيو حريص على التعاقد مع لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الحالية رغم مشاركة أنطونيو فالنسيا في نفس المركز.

ويسعى يونايتد أيضا خلف نيمانيا ماتييتش لاعب وسط تشيلسي بعد انسحاب يوفنتوس من الصفقة بسبب سعره المطلوب، ومع حرص تشيلسي على بيعه يبدو أن رومان أبراموفيتش مالك بطل الدوري الإنجليزي سيوافق على بيعه لمنافسه بالدوري الممتاز.

ويسعى ماتيتش للرحيل عن تشيلسي والانضمام لمورينيو مجددا حيث إنه سعيد ومستقر في إنجلترا ويرغب مواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.