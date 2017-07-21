ليفربول يتعاقد رسميًا مع أندي روبرتسون ظهير هال سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الأسكتلندي أندي روبرتسون لاعب فريق هال سيتي.

ووقع روبرتسون “23 عاما” على عقد طويل الأجل مع ليفربول، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وعقب انتقاله رسميا لفريق ليفربول، قال اللاعب الأسكتلندي الدولي عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت” للحقيقة أنا مسرور للغاية، كان هناك العديد من التكهنات خلال الأسبوعين الماضيين، ولكنني سعيد بإتمام الصفقة، وأصبحت لاعبا في ليفربول”.

وأضاف “عائلتي فخورة بما حققته حتى الآن وكلهم فرحون بانتقالي لليفربول، مثلما هو حالي، كلنا نتطلع لنكون جزءا من عائلة ليفربول”.

وخاض اللاعب 57 مباراة مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفا وحيدا، وساهم في إحراز أربعة أهداف، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا في الأداء عندما هبط الفريق في الموسم الماضي.