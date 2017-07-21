يورغن كلوب: نجوم ليفربول ليسوا للبيع

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الفريق لن يستغني عن أفضل لاعبيه رغم تكهنات ربطت لاعب الوسط فيليب كوتينيو باحتمال انتقاله إلى برشلونة.

ويتردد أن الفريق الإسباني قدم عرضا بمبلغ 70 مليون جنيه استرليني (91 مليون دولار) للتعاقد مع الدولي البرازيلي الصيف الحالي إلا أن المدرب الألماني أكد أن كل لاعبيه ليسوا للبيع.

وقال كلوب بشأن أحد أبرز لاعبيه، اليوم الجمعة “لست مندهشا لكني لا أعتبر هذه الأحاديث نوعا من الإطراء، بعض الناس يرون بالتأكيد أن ليفربول يملك بعض اللاعبين الجيدين وهو أمر حقيقي.

وأضاف “لكن هناك رسالة مهمة للغاية.. لسنا ناديا يبيع لاعبيه، هذا هو الأمر، نؤمن بالعمل معا والتطوير سويا واستغلال الأساسيات التي نريدها للعمل معا، ونريد البقاء واتخاذ الخطوة التالية معا لذلك سنظل سويا”.

وقدم كوتينيو أداء متميزا مع ليفربول الموسم الماضي حيث نافس فريق كلوب بقوة قبل أن يتراجع في النهاية للمركز الرابع ويضمن مقعدا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتظر كلوب المزيد من اللاعب البالغ عمره 25 عاما حيث يسعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وقال كلوب “فيليب لاعب مهم للغاية لكننا بحاجة لتقديم أداء جيد عندما لا يكون في الملعب، شاركنا في بعض المباريات دونه، وعندما عاد لم يظهر في أفضل حالاته وحاول استعادة مستواه.

وتابع “عندما يتحرك فيليب بشكل صحيح ترغب في الإبقاء عليه في الملعب، نحتاج أن نكون مميزين في لحظات كهذه، يمكنه التطور لكنه يفتقر إلى استقرار المستوى في بعض الأحيان وهذا لا يقلل من إمكانياته”.