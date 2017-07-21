تشيلسي يجدد عقد كيرت زوما لست سنوات ويعيره إلى ستوك سيتي

أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إعارة المدافع كيرت زوما إلى ستوك سيتي، بعد توقيعه عقدًا جديدًا لست سنوات مع النادي.

وخاض اللاعب الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 22 عامًا، 71 مباراة مع تشيلسي منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج في بداية موسم 2014-2015.

وقال مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لتشيلسي، في بيان: “من الرائع أن يربط كيرت مستقبله بتشيلسي.

وتابع: “أظهر موهبته منذ انضمامه قبل ثلاث سنوات وعاد بقوة بعد إصابة خطيرة، سيحصل الآن على فرصة للعب بشكل منتظم في الدوري الممتاز وسنراقب تقدمه عن كثب أثناء وجوده في ستوك سيتي”.

ولعب زوما 13 مباراة مع فريق المدرب انطونيو كونتي الموسم الماضي، بعدما تعافى من إصابة في أربطة الركبة تعرّض لها في فبراير/ شباط 2016.