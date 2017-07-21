كاريك يكشف الهدف الرئيس لمانشستر يونايتد

يقول مايكل كاريك قائد مانشستر يونايتد إن هدف فريقه هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل وإنه لن يقنع بأي شيء دون ذلك.

وفاز كاريك (35 عامًا) بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في أول ثلاثة مواسم له مع الفريق وحصد لقبين آخرين قبل أن يعتزل مدرب يونايتد السابق اليكس فيرغسون في 2013.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كاريك قوله أمس الخميس: “الأمر يتعلق بتحقيق الفوز بالألقاب”.

وأضاف كاريك: “من ناحية هدفنا فهو الفوز بلقب الدوري ولا أقل من ذلك، لا يمكنني أن أقبل ما دون ذلك.. وأعرف أن تغييرات كثيرة حدثت في الفريق ولا يمكن توقع الفوز بالدوري في كل عام، لكن عليك العمل على تحقيق هذا الهدف”.

وأردف قائد يونايتد: “حالفني الحظ عندما فزت باللقب مع الفريق مباشرة بعد انضمامي، وتحقيق هذا النجاح في مواسمي الثلاثة الأولى مع النادي يجعلك تقول أما اللقب أو لا شيء الآن”.

وأشار كاريك أيضًا إلى أن فشل بعض اللاعبين الموهوبين في يونايتد ربما يرجع إلى عدم قدرتهم على تحمل ضغوط اللعب لهذا النادي قائلًا: “لم يتمكنوا من تحمل الضغوط، فهناك مستوى معين من التوقعات والأداء ربما لا يناسب البعض.”

وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد فاز يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو 2-صفر على جاره ومنافسه المحلي مانشستر سيتي في مباراة ودية في إطار كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وسيلتقي يونايتد مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا مطلع الأسبوع المقبل.