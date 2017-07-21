لوكاكو وراشفورد يقودان مانشستر يونايتد للفوز على السيتي وديًا

هزّ المهاجمان روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليقودا مانشستر يونايتد للفوز 2-صفر على مانشستر سيتي في مباراة قمة أقيمت على بعد خمسة آلاف ميل من موطن الناديين الليلة الماضية.

وسجل لوكاكو أولًا في المباراة التي جرت في هيوستون في الدقيقة 37 وهو هدفه الثاني مع ناديه الجديد منذ انتقاله ليونايتد من ايفرتون الأسبوع الماضي في صفقة قدرت وسائل اعلام بريطانية قيمتها بحوالي 100 مليون دولار.

وأحرز المهاجم البلجيكي هدفه بتسديدة من زاوية صعبة بعد أن تجاوز الحارس ايدرسون المنضم حديثًا إلى سيتي مقابل نحو 45 مليون دولار.

وبعد دقيقتين تلقّى راشفورد تمريرة من هنريخ مخيتاريان في الجانب الأيمن من منطقة جزاء سيتي ليسدد في شباك ايدرسون ويضمن تفوق يونايتد في أول قمة لمانشستر تقام خارج إنجلترا.

ومنح الثنائي آمالًا عريضة لجماهير يونايتد في خط هجوم متفجر الموسم المقبل بعد صناعة العديد من الفرص أمام سيتي الذي كان يخوض مباراته الأولى في فترة الإعداد في كأس الأبطال بالولايات المتحدة.

وأهدر لوكاكو فرصتين في بداية الشوط الثاني، وكانت الأولى بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها راشفورد والثانية بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى ارتدت من إطار المرمى.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد لقناة النادي التلفزيونية متحدثًا عن لوكاكو: “لا يمكن أن أكون أسعد من ذلك بما يفعله.. أنا سعيد للغاية بنجاحنا في التعاقد معه قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد”.

وأضاف: “إنه لاعب جماعي يستطيع الاحتفاظ بالكرة وينتظر المساندة ويسمح للفريق بمغادرة مناطق الضغط، والناس تنظر للأهداف والفرص.. وأنا أمتلك وجهة نظر مختلفة”.

واجتذبت المواجهة الممتعة أكثر من 67 ألف مشجع في استاد إن.آر.جي ملعب هيوستون تكسانز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وسيلعب يونايتد، الذي خاض بالفعل مباراتين وديتين في الولايات المتحدة ضد لوس أنجليس غالاكسي وريال سولت ليك، أربع مباريات أخرى خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ضد ريال مدريد وبرشلونة وفاليرنغا وسامبدوريا.

ويلتقي سيتي مع ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد بعد مواجهة يونايتد.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي: “كانت مباراتنا الأولى.. تدريب جيد أمام فريق آخر”.