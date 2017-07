وست هام يعلن التعاقد رسميًا مع خافيير هرنانديز

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع اللاعب المكسيكي، خافيير هيرنانديز (تشيشاريتو)، مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

وقال نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت مساء اليوم الخميس: “وست هام وبايرليفركوزن، وافقا على انتقال اللاعب المكسيكي خافيير هيرنانديز، إلى لندن ستاديوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيصل اللاعب إلى لندن من أجل إجراء الفحوصات الطبية، ووضع اللمسات الأخيرة على انتقاله للفريق”.

وتكلفت صفقة انتقال هيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى نادي وست هام، ما يقارب من 13 مليون جنيه إسترليني، وفق تقارير صحفية إنجليزية.

يذكر أن خافيير هرنانديز أصبح الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك في شهر مايو/ أيار الماضي، وأحرز هرنانديز هدفه الـ47 في مسيرته الدولية أمام كرواتيا، ليتخطى الرقم القياسي السابق والمسجل باسم خاريد بورغيتي بعد أن كانا متساويين في رصيد الأهداف برصيد 46 هدفًا.

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr

— West Ham United (@WestHamUtd) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧