ماذا قال موراتا فور وصوله إلى لندن؟ (فيديو وصور)

قال ألفارو موراتا المهاجم الإسباني المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي إنه “انضم إلى أحد أفضل أندية العالم، وإن مدربه الجديد أنطونيو كونتي بين المدربين الأفضل في العالم أيضًا”، مؤكدًا أن المدرب الإيطالي كان أحد العوامل التي رجّحت قراره بالانضمام للنادي اللندني.

وأعلن تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي توصله لاتفاق لضم موراتا الذي وصل إلى لندن يوم الخميس للخضوع للفحص الطبي لإتمام التعاقد الذي يضمن له الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وإنهاء الصفقة التي كلفت البلوز 65 مليون جنيه إسترليني.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ربطت وسائل إعلام بريطانية بينه وبين الانتقال لمانشستر يونايتد في بداية فترة الانتقالات الحالية، مدريد على الفوز بلقبه الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووصل موراتا إلى لندن بصحبة زوجته اليس كامبيلو قبل أن يتوجّه إلى المستشفى للخضوع للكشف الطبي مباشرة.

وتأتي هذه الصفقة بعد يومين فقط من توقيع كونتي على عقد جديد يضمن بقاءه في النادي الإنجليزي لعامين قادمين بشروط محسّنة.

وقال موراتا لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية في مطار هيثرو فور وصوله إلى لندن: “تشيلسي هو أفضل نادٍ، وأنطونيو كونتي هو واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنا سعيد جدًا للعمل معه”.

وفي رده على الانضمام إلى مانشستر يونايتد قال المهاجم الدولي:” لا أعرف أي شيء عن اهتمامهم بي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنني سألعب مع تشيلسي، وأنا هنا أخيرًا، وكل ما تبقى بالنسبة لي هو إجراء الكشف الطبي، وكل شيء سيكون على ما يرام، وتحدثت إلى (سيزار) أزبيليكويتا وقال لي كل شيء على ما يرام هنا”.

وسيوفّر موراتا للمدرب الإيطالي الإضافة الهجومية التي كان يبحث عنها عقب ما تردد عن شعوره بالإحباط بسبب فشل النادي في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انضم ليونايتد الأسبوع الماضي.

وسجّل موراتا، الذي عاد إلى ريال العام الماضي عقب فترة أمضاها في يوفنتوس بطل إيطاليا، 20 هدفًا في كافة المسابقات خلال 17 مباراة شارك فيها منذ البداية ليقود ريال لانتزاع لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.