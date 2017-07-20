إيفرتون يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الخميس أن لاعب وسطه الدولي روس باركلي سيغيب عن الملاعب لنحو 4 أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وغاب براكلي (23 عامًا) عن معسكر إيفرتون في تنزانيا وهولندا بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى إيفرتون في غضون 4 أسابيع.

ومن ناحية أخرى يفتقد إيفرتون جهود مدافعه الأرجنتيني راميرو فوينيس موري من 6 إلى 9 أشهر بعد خضوعه لجراحة جديدة في الركبة.

وتعرض راميرو فوينيس (26 عامًا) لقطع في الرباط الصليبي للركبة في مارس الماضي ليبتعد منذ ذلك الحين عن الملاعب.

وخضع اللاعب الأرجنتيني لجراحة جديدة في الركبة في برشلونة وسيغيب من 6 إلى 7 أشهر.