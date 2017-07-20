باريس سان جيرمان يبدأ إجراءات التعاقد مع أليكسيس سانشيز

توجه أنتيرو هنريكي مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى لندن في محاولة للتعاقد مع التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز من صفوف آرسنال الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “ذي صن” فإن هنريكي يسعى للوصول لاتفاق مع إدارة آرسنال بشأن ضم سانشيز (28 عامًا).

وتثار تكهنات واسعة في الفترة الأخيرة حول رغبة سانشيز في الرحيل عن استاد الإمارات بعد فشله في التوصل لاتفاق مع آرسنال بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد عام واحد.

ويتطلع باريس سان جيرمان لضخ مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية بعد خسارة لقب الدوري الفرنسي لصالح موناكو.

وشدد الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال على بقاء سانشيز مع الفريق، ولكن باريس سان جيرمان وكذلك مانشستر سيتي لم يفقدا الأمل في ضمه.