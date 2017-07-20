مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن دانيلو

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن ضم المدافع البرازيلي دانيلو.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني ، ليقترب اللاعب بشكل كبير من الرحيل عن ريال مدريد بعد عامين قضاهما مع الفريق في ظل اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل أكبر على داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.

وانضم دانيلو إلى ريال مدريد قادمًا من بورتو البرتغالي في 2015 ،لكنه بات على أعتاب الانتقال لمانشستر سيتي الذي دخل في منافسة قوية مع تشيلسي ويوفنتوس ،ولكن مانشستر سيتي قدّم أعلى عرض مالي من بين الأندية الثلاثة.

وشارك دانيلو في 25 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث يلعب دور البديل لكارفاخال.