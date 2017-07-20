غوارديولا: مانشستر سيتي يسعى لإنهاء 3 أو 4 صفقات جديدة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن هناك مساعي لإبرام 3 أو 4 صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد مؤكدا بقاء المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ضمن صفوف الفريق.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات للصحفيين في هيوستون بولاية تكساس قبل مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة استعدادية غدًا الخميس تسبق انطلاق الموسم أن هناك صفقات أوشكت على الانتهاء.

وقد يكون دانيلو الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني أحد الخيارات إلى جانب الفرنسي بنيامين ميندي مدافع موناكو.

وقال غوارديولا عن البرازيلي دانيلو: “لدينا خيارات بالنسبة للاعبين القادمين لكن وحتى موعد إتمام اي صفقة واحترامًا للأندية الأخرى..فإنني لن أصرح بأي شيء. لكنه يمثل أحد الخيارات التي نملكها”.

وأضاف: “نتحدث مع 3 أو 4 لاعبين وفي ذهننا السنوات الثلاث أو الأربع او الخمس المقبلة. إنهم مجموعة من اللاعبين الشبان. سنرى ماذا سيحدث”.

وبسؤاله عن أغويرو رد غوارديولا قائلًا: “تعرفون رأيي في سيرجيو…هو لاعبنا وسيظل موجودًا هنا”.

وساعد أغويرو مانشستر سيتي على إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بعد أن سجل 20 هدفًا في 31 مباراة له بالدوري إلا ان مشاركته كأساسي كانت محل نظر كبير عقب ضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في يناير الماضي.

وانضم أغويرو (29 عامًا) إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2011 ويرتبط بعقد حتى 2020.

وربطت تكهنات بعض وسائل الإعلام بين أجويرو والانتقال إلى تشيلي بطل الدوري الممتاز على الرغم من أن خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي أبلغ موقع النادي في مايو الماضي أن اللاعب سيبقى مع الفريق.