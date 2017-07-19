ألفارو موراتا أغلى لاعب إسباني وأعلى صفقة في تاريخ ريال مدريد

أعلن فريق تشيلسي رسميًا اتفاقه مع ريال مدريد لضم مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا، في صفقة ستكلف الفريق الإنجليزي 80 مليون يورو.

وأصبح المهاجم الإسباني ثامن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد الفرنسي بول بوغبا والويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والأرجنتيني غونزالو هيغوين والبلجيكي روميلو لوكاكو والأوروغوياني لويس سواريز، ويحتل نفس الرتبة مع زميله السابق الكولومبي جيمس رودريغيز.

كما أصبح ألفارو موراتا أغلى لاعب إسباني في التاريخ بصفقته الحالية البالغة 80 مليون يورو، متقدمًا على المهاجم فيرناندو توريس الذي انتقل من ليفربول لتشيلسي مقابل 58 مليون يورو، بينما يحل ثالثًا اللاعب السابق ميندييتا الذي انتقل من فالنسيا للاتسيو مقابل 48 مليون يورو.

ويحل رابعًا الإسباني خوان ماتا الذي انتقل من تشيلسي لمانشستر يونايتد مقابل 44 مليون يورو وخامسًا المهاجم السابق دافيد فيا والذي انتقل من فالنسيا لبرشلونة مقابل 40 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي انتقل به المدافع خافيير مارتنيز لبايرن ميونخ.

ويأتي في المركز السابع المهاجم دييغو كوستا الذي انتقل من أتلتيكو مدريد لتشيلسي مقابل 38 مليون يورو، والمركز الثامن من نصيب فيرناندو توريس والذي انتقل من أتلتيكو مدريد لليفربول مقابل 36 مليون يورو.

وتقدم موراتا أيضًا لصدارة اللاعبين الذين باعهم ريال مدريد بثمن بلغ 80 مليون يورو متقدمًا على الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي باعه لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو والألماني مسعود أوزيل الذي انتقل لآرسنال مقابل 47 مليون يورو والبرازيلي روبينيو الذي انتقل لمانشستر سيتي مقابل 42 مليون يورو والأرجنتيني غوانزالو هيغوين الذي انتقل لنابولي مقابل 39 مليون يورو والفرنسي أنيلكا الذي انتقل لباريس سان جرمان مقابل 34،5 مليون يورو.

ويمكن للكولومبي خيمس رودريغيز أن يصبح رابع أغلى لاعب يبيعه ريال مدريد في حال نفذ بايرن ميونخ عقد الشراء البالغ 35،2 مليون يورو، لكن الفريق الألماني سيكون دفع أكثر لكون عقد الإعارة ليس مجانيًا، وسيدفع الفريق الألماني 10 ملايين يورو في موسمين، كما تخلص الفريق الإسباني من راتبه كله والذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو سنويًا.