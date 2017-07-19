رأس إيوبي وركلات الترجيح تمنح آرسنال الفوز على بايرن في كأس الأبطال الدولية (فيديو وصور)

واصل آرسنال الإنجليزي استعداداته الرائعة للموسم الكروي الجديد بفوز ثمين 3 / 2 على بايرن ميونخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي لمباراتهما اليوم الأربعاء في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

على استاد “شنغهاي”، وضمن منافسات “مجموعة الصين” بهذه الدورة الودية، تقدم بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) على أرسنال (المدفعجية) بهدف نظيف جاء في وقت مبكر للغاية من المباراة قبل أن ينتزع المدفعجية هدف التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح آرسنال.

وبهذا حافظ آرسنال على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن في استعداداته للموسم الجديد حيث سبق له الفوز 2 / صفر على سيدني الأسترالي و3 / 1 على ويسترن سيدني الأسترالي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وانتزع أليكس إيوبي التعدل لآرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف من ضربة رأس.

وفي ركلات الترجيح، سجل لبايرن كل من ماتس هوملز وكينجسلي كومان وأهدر ديفيد ألابا (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) وريناتو سانشيز (الركلة الرابعة التي ارتدت من العارضة) وخوان بيرنات (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) وسجل لآرسنال كل من آرون رامسي ومونريال إيراسو وأليكس إيوبي وأهدر محمد النني (الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس)

بدأت المباراة بسيطرة ميدانية وضغط هجومي من جانب بايرن ميونخ بينما وجه أرسنال تركيزه في الدقائق الأولى إلى الجانب الدفاعي لتفادي اهتزاز شباكه مبكرا.

وكاد خاميس رودريجيز ، المنضم إلى بايرن قبل أيام بعقد إعارة من ريال مدريد الأسباني ، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما تلقى عرضية من فرانك ريبيري وهيأ الكرة لنفسه ثم سدد بقدمه اليسرى لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وبعدها بأقل من دقيقية أضاع توماس مولر فرصة أخرى للفريق البافاري عندما صوب الكرة من داخل منطقة الجزاء، دون تركيز بجوار القائم.

وفي الدقيقة الثامنة حصل بايرن ميونخ على ضربة جزاء بداعي تعرض خوان بيرنات لعرقلة من جانب أينسلي ميتلاند-نيلز ، وتقدم روبرت ليفاندوفسكي لتنفيذ الضربة مسجلا منها هدف التقدم 1 / صفلر لبايرن في الدقيقة التاسعة.

وكاد مسعود أوزيل أن يتعادل لآرسنال في الدقيقة 12 حيث تلقى عرضية من داني ويلبك وسدد الكرة مباشرة دون استلام، لكن حارس المرمى توم شتارك تصدى لها.

بعدها تراجع الإيقاع شيئا ما وكشف كلا الفريقين التركيز على الجانب الدفاعي لتقل الخطورة على المرميين.

وأنقذ شتارك مرمى بايرن من هدف محقق في الدقيقة 32، حيث تلقى ألكسندر لاكازيتي طولية وانطلق بقوة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وضاعت فرصة ثمينة على رودريجيز في الدقيقة 42 حيث انفرد بالحارس بيتر تشيك وكاد أن يسكن الكرة في الشباك لكن تشيك تصدى للكرة ببراعة، ولم تسفر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم بايرن 1 / صفر.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الشوط الثاني ونال اللاعب المصري محمد النني نجم آرسنال إنذارا بعدما تسرع الحكم وأشهر البطاقة الصفراء في وجه إثر التحام مع أحد لاعبي بايرن فيما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن النني لم يرتكب أي خطأ.

وواصل تشيك تألقه واضطر للتقدم خارج منطقة جزاء فريقه لقطع إحدى الكرات وإيقاف هجمة سريعة لبايرن في الدقيقة 64 .

وفيما استعد بايرن للخروج فائزا في هذه المباراة، فوجئ الفريق البافاري بهدف التعادل للمدفعجية في الوقت بدل الضائع للمباراة إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها إيوبي بضربة رأس ليسكن الكرة الشباك ويدفع باللقاء إلى ركلات الترجيح.