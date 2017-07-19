أموال باريس سان جيرمان تطيح بأحلام الأندية الإنجليزية بضم نيمار

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين تراجعا عن فكرة ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في التعاقد مع نجم برشلونة مقابل دفع 195 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع النادي الكتالوني.

وأفادت تقارير صحافية في البرازيل، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وافق على عرض من باريس سان جيرمان، بعدما أعلن الأخير استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي تم رفع قيمته إلى 195 مليون يورو في أول تموز/يوليو الجاري.

وكان باريس سان جيرمان نفى صحة المعلومات الواردة في تقارير الصحف البرازيلية عن هذا الموضوع.

وألقى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي بكل أوراقهما في سوق الانتقالات الصيفية الحالي من أجل الفوز بمهاجمين من العيار الثقيل.

وبالفعل نجح مانشستر يونايتد في خطف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وضمه لصفوفه مقابل 75 مليون يورو، قبل تشيلسي، الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا، ليستمر بطل الدوري الإنجليزي في عملية البحث عن مهاجم جديد، خاصة بعد أن استغنى عن الإسباني دييغو كوستا نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة أكد في بيان له، أمس الثلاثاء، أن نيمار لن يرحل عن صفوف الفريق.

وفي ذات السياق، تلقى الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلير، والذي كشف عن الصفقة بين نيمار وباريس سان جيرمان، تهديدات عبر صفحته على “تويتر”، ونشر بعضا منها، حيث هدده أحد الأشخاص بأنه سيأتي لمنزله.

ويعتبر بيشلير من الصحفيين المقربين للاعبين البرازيليين النجوم في أوروبا، ويقطن في برشلونة ليكون قريبا من أخبار نجم البرازيل الأول ومهاجم برشلونة نيمار.