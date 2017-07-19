مورينيو: أتمنى البقاء في مانشستر يونايتد الـ15 عامًا المقبلة

يتمنى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، البقاء مع الفريق لمدة 15 عامًا مقبلة رغم اعتقاده بأن ذلك صعب للغاية في ظل الكرة الحديثة.

ويريد المدرب البرتغالي أن ينعم بالاستقرار الذي كان يتميز به الفريق تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، الذي خلف اعتزاله ثلاث سنوات مضطربة مع المدربين ديفيد مويز والهولندي لويس فان غال.

وفاز المدرب، البالغ من العمر 54 عامًا، ببطولة الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجلزية والدرع الخيرية في موسمه الأول مع يونايتد ويعتقد أن الفريق في طريقه ليستعيد قوته كأحد أبرز الأندية الإنجليزية والأوروبية مرة أخرى.

ويسعى المدرب الاستثنائي للبقاء بالنادي والاستقرار ليستمتع بثمار عمله الشاق، لكنه يعرف من تجربته الثانية في تشيلسي بعد إقالته عقب سبعة شهور فقط من قيادته الفريق للقب الدوري الإنجليزي أنه لا يمكن أن يتعامل مع هذا الأمر كشيء مسلم به.

وقال مورينيو: “أنا مستعد للبقاء في يونايتد لمدة 15 عامًا مقبلة.. نعم أريد ولم لا.. يجب الاعتراف أن ذلك من الصعب بسبب الضغوط المستمرة على المدربين والجميع يريد تحقيق الفوز دائمًا والأمر يزداد صعوبة عامًا بعد عام.. لكن في الواقع يفوز فريق واحد فقط”.

وأضاف مدرب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق: “ما أحاول القيام به في النادي هو إظهار أن عملي يذهب إلى أبعد من النتائج.. في واقع الأمر عملي ورؤيتي أكبر بكثير مما أفعله على أرض الملعب وما يسفر ذلك عن نتائج.. اعتاد الجميع على بقاء اليكس هنا لسنوات طويلة وفهمت الجماهير مميزات الاستقرار.. لكن بعد ديفيد مويز والسيد فان غال أبدأ عامي الثاني ونأمل أن أستطيع البقاء وإعطاء المزيد من الاستقرار للنادي”.

وأشاد مورينيو بالمدرب المخضرم المعتزل فيرغسون، قائلًا: “أعتقد أن مسيرة السير أليكس فريدة من نوعها ولا أعتقد أنه من الممكن تكرارها.. لا يوجد مدرب سيبقى في نفس لنادي لسنوات عديدة أو حتى في نفس الدوري وأعتقد أن آرسين فينغر سيكون آخر المدربين الباقين في فريق واحد مدة طويلة.. ما أحاول القيام به حاليًا محاولة إثبات أحقيتي في البقاء بالنادي عن طريق استمرار النجاح الذي يمنحك ثقة البقاء ولم يتحقق البقاء سترحل”.

وتحدث عن تجربته في تشيلسي، قائلًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “حققت نجاحًا في عام واحد، لكن في التالي لم تنجح ستجد نفسك خارج النادي وهذا ما حدث معي في تشيلسي ومع كلاوديو رانييري في ليستر سيتي وسيحدث لكثيرين آخرين”.