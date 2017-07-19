بوغبا يتفوق على نجم NBA العملاق (فيديو)

بات بول بوغبا، أكثر لاعبي مانشستر يونايتد، بطل الدوري الأوروبي، شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الأنشطة المكثفة والمختلفة التي يقوم بها دومًا بعيدًا عن كرة القدم، وآخرها منافسته لغويل أمبيد، عملاق دوري السلة الأمريكية للمحترفين NBA .

ونشر لاعب الوسط الدولي الفرنسي فيديو عبر حسابه على إنستغرام وهو يواجه أمبيد ويسدد الكرة نحو السلة خلال مواجهة فردية بينهما، وعلق على الفيديو، قائلًا: “بوغبا يتفوق على أمبيد.. لا تتهور يا أخي”.

لكن سرعان ما رد اللاعب الكاميروني عملاق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز البالغ طوله 213 سم بنشر فيديو آخر وهو يضع الكرة في سلة بوغبا.

ويخوض بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس السابق، البالغ 24 عامًا، حاليًا جولة خارجية مع يونايتد في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، لكنه التقى مع أمبيد، البالغ 23 عامًا، بعد الفوز على لوس أنغليس غالاكسي 5-2 في أولى مباريات فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الجولة.

وأحرز روميلو لوكاكو، المهاجم الجديد للفريق، أول أهدافه بقميص يونايتد في الفوز بهدفين مقابل هدف على ريال سولت ليك.

ويأمل بوغبا في إقناع عشاق مانشستر يونايتد بعد فشله في ذلك خلال موسمه الأول منذ التعاقد معه من يوفنتوس، مقابل صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.