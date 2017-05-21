القائد جون تيري يودّع تشيلسي بالدموع (فيديو وصور)

ودّع المدافع الإنجليزي المخضرم جون تيري فريقه تشيلسي بعد أن خاض آخر مباراة له مع الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام سدرلاند.

ورفعت جماهير البلوز العديد من اللافتات تشكر فيها “تيري” بعد أن أمضى 19 موسمًا مع الفريق تُوّج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية والقارية: 5 ألقاب في الدوري المحلي ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الأوروبي.

ولم يتم الكشف عن مستقبل تيري، لكنه قال باكيًا إنه سيعود يومًا ما إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض تيري 689 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 29 هدفًا آخر.