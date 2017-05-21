تشيلسي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي وليفربول يضمن المركز الرابع

صعد فريقا مانشستر سيتي وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصلا على المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) هذا الموسم.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 5/0، فيما فاز ليفربول 33/0على ضيفه ميدلسبرة في المرحلة الـ 38 (الأخيرة) للمسابقة المحلية اليوم الأحد.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي لعبت جميعها في توقيت واحد، عن فوز آرسنال على ضيفه إيفرتون 3/1، وتشيلسي على ضيفه سندرلاند 5/1، وتوتنهام هوتسبير على مضيفه هال سيتي 7/1، ومانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 2/0.

كما تغلب ستوك سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 1/0، وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 2/1، وويستهام يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث بهدف لمثله.

وعقب تتويج تشيلسي باللقب رسميًا منذ المرحلة الماضية، وحصول توتنهام هوتسبير على المركز الثاني، بالإضافة لتأكد هبوط هال سيتي وسندرلاند وميدلسبرة، لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، كانت إثارة المرحلة الأخيرة للبطولة متمثلة في التعرف على هوية الفريقين اللذين سيرافقان تشيلسي وتوتنهام في دوري الأبطال الموسم المقبل، في ظل الصراع المحتدم بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بفوزه الكبير 5/0 على مضيفه واتفورد على ملعب فيكارغ رود.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم القادم، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع مدافعه البلجيكي فينسنت كومباني في الدقيقة 5، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و36.

وأحرز فيرناندينيو الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 41، فيما اختتم غابرييل جيسوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 58.

وعلى ملعب آنفيلد، اقتنص ليفربول فوزًا ثمينًا 3/0 على ضيفه ميدلسبرة.

وأحرز الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميلاه فيليب كوتينيو وآدم لالانا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و56.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد ميدلسبرة عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ورغم فوز آرسنال الكبير 3/1 على ضيفه إيفرتون، إلا أنه لم يكن كافيًا للفريق اللندني لحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات في الموسم القادم.

وكان آرسنال يطمح في الفوز على إيفرتون، مقابل تعثر ليفربول أو مانشستر سيتي في لقائيهما، وهو ما لم يتحقق، لتتبخر آمال الفريق الملقب بـ (المدفعجية) في المشاركة بأمجد الكؤوس الأوروبية على مستوى الأندية.

وبادر هيكتور بيليرين بتسجيل الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لوران كوتشيلني في الدقيقة 14.

ورغم النقص العددي، أضاف التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 27، قبل أن يقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق، بتسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 58.

والوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أضاف آرون رامسي الهدف الثالث لآرسنال.

ورفع آرسنال رصيده إلى 75 نقطة في المركز الخامس، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم القادم، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 61 نقطة في المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للعب الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات للبطولة ذاتها.