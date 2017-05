كانتي لاعب تشيلسي يحصد 3 جوائز فردية هذا الموسم

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، جائزة أفضل لاعب في العام، اليوم الأحد، ليضيف اللاعب الفرنسي بذلك ثالث جائزة فردية لقائمة إنجازاته هذا الموسم والتي تتضمن الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان كانتي، البالغ 26 عامًا، انضم إلى تشيلسي اللندني قادمًا من ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في يوليو / تموز 2016 وحصد في وقت سابق جائزتي أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم ورابطة اللاعبين في إنجلترا.

