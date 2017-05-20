كونتي: لن أبقى في تشيلسي دون زوجتي

ألمح الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، إلى إمكانية رحيله عن الفريق في حال عدم حضور عائلته للإقامة معه في لندن، معتبرًا أن عائلته لها الأولوية القصوى في حياته.

وقاد كونتي البلوز للقب البريميرليغ في أول مواسمه في إنجلترا ليجذب إليه أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا خاصة بلده إيطاليا، إذ يسعى إنتر ميلان بشدة للحصول على خدماته وقدّم عرضًا مغريًا له.

وترك كونتي زوجته إليزابيتا وابنته فيتوريا في إيطاليا عندما تولى المسؤولية مع تشيلسي، لكنه يريد منهما الإقامة في لندن الموسم المقبل.

وقال كونتي في حوار مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية : “تشيلسي فريق كبير لكنه يفتقد الاستقرار. فاز بلقب دوري الأبطال ثم خرج من الدور الأول. تُوِّج بلقب البريميرليغ قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز العاشر. تشيلسي يفتقر للاستقرار وسوف أتحدث إلى رومان أبراموفيتش (مالك النادي) قريبًا”.

وأضاف مدرب يوفنتوس السابق: “سعادتي غير مكتملة بغياب زوجتي إليزابيتا. قررنا أن تظل مع فيتوريا في تورينو لحين نهاية الدراسة حتى لو كانت مسجلة بالفعل للبدء في لندن. ومع ذلك لو بقيت مع الفريق يجب أن تأتي زوجتي وابنتي للحياة معي في لندن وستكون فرصة عظيمة لابنتي للحياة في بلد آخر. بالتأكيد، لن أبقى عامًا آخر بمفردي”.