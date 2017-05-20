فان غال ينتقم من مانشستر يونايتد بمساعدة أياكس أمستردام

يخطط الهولندي المخضرم لويس فان غال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، للانتقام من فريقه السابق بمساعدة أياكس أمستردام خلال المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين الفريقين، يوم الأربعاء المقبل.

واستغنى يونايتد عن خدمات فان غال بنهاية الموسم الماضي ليتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه بعد أيام من فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وقبل عام كامل على نهاية عقده.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن فان غال التقى مع بيتر بوس المدير الفني لأياكس الأسبوع الماضي خلال اجتماع مدربي الدوري الهولندي.

ويعتقد بوس أنه لا يوجد أحد يدرك خطط مورينيو التكتيكية أفضل من أستاذه فان جال الذي كان المدرب البرتغالي مساعدا له حينما كان فان غال مديرا فنيا لبرشلونة قبل سنوات.

ويظل فان غال مرتبطا بمانشستر يونايتد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل بعد تسوية مالية تنتهي في هذا التاريخ الذي يوافق نهاية عقده مع النادي.

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس في آخر مباراة في الدوري المحلي يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم عاصمة السويد لمواجهة أياكس في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل.