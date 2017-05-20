سانشيز: فشل آرسنال في المنافسة على الدوري أمر محبط

‬‬قال أليكسيس سانشيز، مهاجم آرسنال، إن فريقه يملك كل الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن فشله في ذلك يعد أمرًا محبطًا.

وبسبب النتائج المتذبذبة لآرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي أنهى المسابقة في المركز الثاني وعانى من نفس المشكلة هذا الموسم حيث حقق عشرة انتصارات في آخر 18 مباراة بالدوري ليصبح في المركز الخامس حاليًا.

ويرى سانشيز، هداف فريقه برصيد 23 هدفًا كما صنع عشرة أهداف هذا الموسم، أن آرسنال كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: “أحيانًا عندما أنظر إلى الفريق وإلى اللاعبين الذين يضمهم ورحلته نحو الفوز بالدوري أدرك أننا غالبًا ما نخسر أو نتعادل مع منافسين بملعبنا عندما نكون في حالة أفضل”.

وتابع: “لطالما قلت إننا نملك لاعبين رائعين والأمر يتعلق بامتلاك عقلية اللاعب المتميز والتفكير في الفوز عند نزول الملعب”.

ويبتعد آرسنال بنقطة واحدة عن ليفربول الرابع قبل خوض آخر مباراة بالدوري ما يهدده بالغياب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في فترة المدرب آرسين فينغر التي تزيد على 20 عامًا.

ورغم ذلك يمكن لآرسنال أن يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في أربع سنوات عندما يواجه تشيلسي في النهائي يوم 27 من الشهر الجاري لكن سانشيز لا يعرف إن كان هذا يعني نجاحًا للفريق هذا الموسم.

وتابع: “لا أعرف إن كان هذا يعد نجاحًا أم لا لكني أعتقد أن من الإيجابي الفوز على تشيلسي في النهائي”.