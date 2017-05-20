مستقبل فينغر يتحدّد بعد نهائي كأس الاتحاد.. وملياردير روسي يرغب بشراء آرسنال

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن مجلس إدارة النادي سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله خلال اجتماعه بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي في وقت لاحق هذا الشهر.

وينتهي عقد المدرب الفرنسي مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الجاري ويتمسّك ببصيص أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم 21 على التوالي عندما يواجه إيفرتون، غدًا الأحد.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: “لا أعرف ما سيحدث في الاجتماع.. توجد الكثير من الأمور التي ستتم مناقشتها ومنها مستقبل المدرب والصفقات الجديدة وعقود التجديد”.

وأضاف: “أهم شيء هو الفوز بالمباريات وبعدها هناك أشياء أقل أهمية”.

وسأل الصحفيون فينغر عمّا إذا كان القرار سيعلن بعد نهائي الكأس يوم 27 مايو أيار الجاري فأجاب: “بالطبع”.

ويحتل آرسنال المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الرابع وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.

وسيلتقي ليفربول مع ميدلسبره، الذي هبط للقسم الثاني بالفعل، بينما يلعب سيتي ضد واتفورد صاحب المركز 16 في الجولة الأخيرة.

وفاز آرسنال في آخر أربع مباريات بالدوري ويتوقع فينغر أن يلعب فريقه بتركيز شديد في آخر مباراة بالمسابقة.

وتعافى لاعب الوسط آرون رامسي من إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي، بينما يظل أليكس أوكسليد تشامبرلين خارج الحسابات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ولم يتخذ المدرب قرارًا بشأن مشاركة المدافع لوران كوسيلني الذي غاب عن آخر لقاء بسبب إصابة في وتر العرقوب.

من ناحية أخرى، أبلغ مصدر مطلع “رويترز” أن اليشر أوسمانوف، ثاني أكبر مستثمر في آرسنال، قدم عرضًا بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة ستان كرونكي، صاحب أغلبية أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا تقارير ترددت في السابق.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، أن أوسمانوف، وهو ملياردير روسي يمتلك 30% من أسهم آرسنال، أرسل العرض في خطاب إلى الأمريكي كرونكي الذي يستحوذ على 67% من أسهمه.

ورفضت “رد آند وايت” القابضة، الذراع الاستثمارية لأوسمانوف، التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من أرسنال أو كرونكي.

وأضافت “فايننشال تايمز” أن العرض الذي تقدم به أوسمانوف الشهر الماضي يقيّم النادي بملياري دولار.

وأبلغ المصدر “رويترز” أن كرونكي لم يرد على العرض رسميًا.

وقالت “فايننشال تايمز”، رغم أن كرونكي لم يرفض الفكرة على الفور فإنه أشار إلى عدم اهتمامه ببيع حصته إلى أوسمانوف أو غيره.