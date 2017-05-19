كلوب: ليفربول وجهة جاذبة لأفضل المواهب

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الجمعة: إن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بات وجهة جاذبة لأفضل اللاعبين، بشكل أكبر من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن التأهل لدوري أبطال أوروبا سيعطيه بريقًا أكثر.

وإذا فاز ليفربول بملعبه على ميدلسبرة الذي هبط للقسم الثاني بعد غدٍ الأحد، فإنه سيحسم المركز الرابع على الأقل في الدوري الممتاز، مما يضمن له خوض تصفيات دوري الأبطال وهو إنجاز تحقق مرة واحدة في آخر 5 مواسم.

وأشار كلوب إلى أن الطريقة التي تطوّر بها ليفربول منذ تولى قيادته ستروق للأسماء اللامعة من اللاعبين.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: “الرؤية تغيّرت” مشيرًا إلى الخيارات المحدودة أمام ليفربول في سوق الانتقالات سابقًا بسبب غيابه عن دوري الأبطال.

وأضاف: “نملك مشروعًا رائعًا بالفعل قاعدته هنا. فالنادي له حجمه وقوته وتغيّرت نظرة اللاعبين له بالفعل”.

“نؤمن بهذا، لكن الصفقات الواعدة يجب أن ترى ذلك قبل اتخاذ قرار”.

وتولى كلوب القيادة في أكتوبر 2015، وعقد ليفربول في فترته صفقتين مكلفتين فقط حيث ضم ساديو ماني مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) كما ضم جورجينيو فينالدوم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

لكن خطط التعاقدات للموسم المقبل أصبحت قيد التنفيذ.

وتابع: “نعمل بجد..ليس فقط داخل الملعب. لا يعاني النادي من مشاكل مالية فلدينا المال لكن يجب أن نفكر قبل أن ننفق”.

وواصل: “قد يكون دوري الأبطال السبب المنطقي الوحيد للاعب من أجل المجيء..لكن رؤية اللاعبين لنا إيجابية مقارنة بالعام الماضي وشاهدوا طريقة لعبنا. دوري الأبطال سيكون من عناصر الجذب الإضافية للفريق”.

وقد يدفع ليفربول ثمن التعثر أمام ميدلسبرة غاليًا، إذ يبتعد عنه آرسنال بفارق نقطة واحدة قبل استضافة إيفرتون سابع الترتيب في الجولة الختامية بعد غدٍ الأحد.