مانشستر يونايتد يستعيد خدمات بول بوغبا

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن بول بوغبا سيعود لتشكيلة الفريق عندما يستضيف كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب وفاة والده.

ويركز المدرب البرتغالي على مواجهة الأربعاء المقبل أمام أياكس الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي وسيدفع بتشكيلة من الشبان خلال لقاء بالاس غير المؤثر في ختام الدوري.

لكنه قال للصحفيين إن لاعب الوسط بوغبا، أغلى لاعب في العالم، سيشارك في المباراة التي ستقام في أولد ترافورد.

وقال مورينيو بعد انضمام اللاعب الفرنسي إلى زملائه في حصة تدريبية مفتوحة “بول بوغبا على ما يرام، إنه شاب قوي يتمتع بعقلية ناضجة، يحتاج للعب يوم الأحد لأنه لم يتدرب أو يشارك في المباريات منذ فترة”.

ولم يكشف المدرب البرتغالي ما إذا كان واين روني مهاجم إنجلترا سيشارك في المباراة أم لا.

وسيغيب كريس سمولينغ، الذي غاب عن تدريب اليوم، أيضًا لكن من المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء بينما أثار مروان فيلايني تساؤلات حيث سيخضع لأشعة بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال مورينيو “سيلعب تيم فوسو- منساه بعد غد ولو ظهر بشكل جيد وخاض المباراة دون مشاكل سيكون بين الخيارات المتاحة لنا في النهائي”.