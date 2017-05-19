نغولو كانتي يكشف أهداف تشيلسي الموسم المقبل

بعد تلقيه جائزة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام في إنجلترا قال نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي المتوَّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم إن فريقه اللندني سيسعى للفوز بجميع البطولات الأربع الرئيسية في الموسم المقبل.

وحسم تشيلسي لقب الدوري المحلي بعد فوزه يوم الجمعة الماضي 1/0 على وست بروميتش ألبيون وسيكون بوسعه الفوز بلقب آخر عندما يواجه جاره آرسنال في نهائي كأس إنجلترا في 27 من مايو الجاري.

ولم يتأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وخرج مبكرًا من كأس الرابطة لكن كانتي يعتقد أن فريقه سيكون بوسعه تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل.

وقال كانتي: “في الموسم المقبل سنخوض تحديًا جديدًا لأننا سنسعى للاحتفاط بلقب الدوري والفوز ببطولتي الكأس وبدوري الأبطال أيضًا”.

وأضاف كانتي: “بالنسبة لفريق مثل تشيلسي فإننا نود الفوز بكل لقب وسنحاول تحقيق ذلك والفوز بكل الألقاب. إنه تحدٍ جديدٍ بالنسبة للجميع”.

وتُوِّج كانتي (26 عامًا) بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في الموسم الماضي ولعب دورًا بارزًا في تتويج تشيلسي هذا الموسم وأشاد بمدرب الفريق الإيطالي أنطونيو كونتي الذي اعتمد على طريقة 3-4-3 في اللعب.

وقال كانتي: “كان (كونتي) يعرف تمامًا ما يريده من الفريق وما يريده منّي.. ومنذ انضمامي لتشيلسي غرس المدرب عقلية الفوز في الجميع.

“هو مدرب ناجح ويعمل بكل جد واجتهاد وهو شخص دؤوب لا يكل ولا يمل من العمل في كل أسبوع من أجل الفوز”.

وسيلتقي تشيلسي مع ضيفه سندرلاند الذي تأكد هبوطه في الجولة الأخيرة من الموسم يوم الأحد المقبل.