لماذا زاباليتا؟.. موقف غريب يتعرض له مدافع مانشستر سيتي لـ 9 سنوات (صور)

كشفت صحيفة “ذا صن” عن حادث غريب يتعرض له الأرجنتيني بابلو زاباليتا كلما أراد الدخول لملعب الإتحاد معقل فريقه مانشستر سيتي رغم كونه قضى 9 سنوات في الفريق وهي كافية ليكون معروفًا لدى الجميع.

ونشرت الصحيفة صورًا للاعب الأرجنتيني يظهر بطاقة الدخول للملعب لرجال الأمن قبل أن يسمح له بالدخول في حادث غريب للاعب معروف لدى الجميع.

وقضى المدافع الأيمن الأرجنتيني 9 سنوات في مانشستر سيتي، وتلقى تحية كبيرة وخاصة من جماهير الفريق في ملعب الاتحاد بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه بويست بروميتش ألبيون والذي انتهى لفائدة الفريق الأزرق 3-1.

وعاد اللاعب يوم الأربعاء للملعب وأظهر بطاقة الدخول لرجال الأمن فور طلبها منه، لكن إدارة مانشستر سيتي كرمت اللاعب ومنحته بطاقة مدى الحياة لمشاهدة لقاءات الفريق كلما عاد لإنجلترا.