كوسيلني: لاعبو آرسنال يرغبون في بقاء سانشيز

قال لوران كوسيلني، مدافع آرسنال، إن لاعبي الفريق يرغبون في بقاء أليكسيس سانشيز في الموسم الجديد وسط تكهنات بقرب رحيل لاعب منتخب تشيلي عن الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سانشيز 28 هدفا في 49 مباراة هذا الموسم، رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح لكن ذكرت تقارير أنه لا يشعر بالسعادة في النادي.

ويتبقى عام واحد على نهاية عقد اللاعب البالغ عمره 28 عاما، وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو عدة فرق أوروبية أخرى.

وقال كوسيلني لشبكة “سكاي سبورتس”: “أولا هو يسجل الكثير من الأهداف لكن مركزه ليس المهاجم الصريح.. هو يلعب وسط الملعب بشكل أكبر لكنه صاحب إمكانيات هائلة.. إنه يحب القتال وتحقيق أفضل نتيجة للنادي”.

وأضاف: “عند وجود مثل هذا اللاعب في الفريق فهذا يظهر مدى رغبتنا في التطور.. أعتقد أن معظم اللاعبين يحاولون الإبقاء عليه”.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين مثله بوسعهم تغيير نتيجة المباراة. نريد الإبقاء عليه لأننا ندرك مدى أهميته للفريق”.

ويتأخر آرسنال خامس الترتيب بنقطة واحدة عن ليفربول وسيستضيف إيفرتون في الجولة الأخيرة من الموسم يوم الأحد المقبل، بينما يلعب ليفربول على أرضه مع ميدلسبره.