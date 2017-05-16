الميكروفون يفضح العداء التاريخي بين مازاري وكونتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ظهر العداء والمنافسة بين والتر مازاري، مدرب واتفورد، ومواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي للسطح من جديد، عندما التقط الميكروفون كلمات لمدرب واتفورد عقب مباراة الفريقين في ستامفورد بريدج ضد مواطنه مدرب بطل الدوري.

وشهدت العلاقة بين مازاري وكونتي توترا كبيرا حينما كان الأول مدربًا لنابولي إبان قيادة كونتي ليوفنتوس قبل عدة سنوات.

وكشف مازاري عن مشاعره الحقيقية نحو مواطنه وفوزه بلقب الدوري في أعقاب الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراتهما على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الإثنين.

وتحدث مازاري عقب كونتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وكان يتحدث بالإيطالية دون أن يدرك أن الميكروفونات مفتوحة وغطى فمه وسأل: “هل ذهب؟ (عن كونتي) نتمنى عدم عودته أو رؤيته مرة أخرى”، ثم تحول للصحفيين وسأل بالإنجليزية عن السؤال الأول.

وتحدثت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت”، الأعلى مبيعا في إيطاليا، عن الخلاف بين المدربين في صدر صفحتها، اليوم الثلاثاء.

ويعود الخلاف بين المدربين إلى عام 2011 عندما أثار كونتي غضب مازاري باستنساخ طريقة لعب 3-4-3 التي وضعها مع نابولي.

وكان كونتي يفضل دائما طريقة 4-2-4 ولكنه تحول إلى 3-4-3 مع تشيلسي وفاز باللقب الإنجليزي لكنه خسر كأس إيطاليا آنذاك أمام نابولي.

في عام 2013 قاد مازاري نابولي إلى المركز الثاني خلف يوفنتوس بقيادة كونتي ورغم ذلك قال مازاري (55 عاما)، قبل المواجهة بين الفريقين: “ما حدث بيننا بات من الماضي.. سعدت بفوزه باللقب ليس فقط لأنه إيطالي لكن لأن تشيلسي استحق اللقب”.