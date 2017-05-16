مانشستر يونايتد يطارد صفقتين من ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ما زالت الشائعات والأخبار تتحدث عن إنهاء مانشستر يونايتد صفقة ضم النجم الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ثمن الصفقة يبلغ 50 مليون يورو فقط.

لكن صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد اقترحت على نظيرتها في ريال مدريد مبلغًا أوليًا يصل لـ150 مليون يورو للتخلي عن لاعبيْن، وهما: الكولومبي جيمس رودريغيز والويلزي غاريث بيل.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى استغلال رغبة الفريق الإسباني بضم حارسه الدولي الإسباني دافيد دي خيا لإقناعه بالتخلي عن اللاعبين.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الإصابات المتكررة للنجم الويلزي وعدم تأثير غيابه على نتائج الفريق الملكي من الأسباب التي ستدفع إدارته لقبول الصفقة والمبلغ ودخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل لضم نجم كبير كالأرجنتيني باولو ديبالا أو الفرنسي الشاب كليان مبابي.