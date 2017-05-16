غوارديولا مع مانشستر سيتي.. استغلال الفرصة الثانية أو الإقالة

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لو كان يتولى قيادة بايرن ميونخ أو برشلونة في الوقت الحالي لتعرض للإقالة من منصبه إذا حقق النتائج نفسها التي حققها مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري.

وتولى غوارديولا منصبه الحالي في بداية هذا الموسم بعد فترات مليئة بالإنجازات والألقاب في إسبانيا وألمانيا لكنه في المقابل يواجه صعوبات لتكرار ذلك في إنجلترا.

ولن ينهي سيتي الدوري في مركز أفضل من الثالث وخرج من مسابقتي الكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا وبات غوارديولا على أعتاب إنهاء الموسم دون أي لقب للمرة الأولى في مشواره التدريبي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الاثنين “لو كنت في برشلونة أو بايرن ميونخ لكان ينبغي الفوز بفارق كبير. لو لم يحدث ذلك لن ينال المرء فرصة أخرى”.

وأضاف “تعرضت لضغط عند قيادة برشلونة، ولم أكن أملك أي شيء يدافع عني في النادي، ولو لم أحقق النجاح في ستة أشهر سأرحل”.

ويستعد غوارديولا “للفرصة الثانية” مع مانشستر سيتي لكنه يعتقد أنه قد يفقد منصبه إذا لم تتحسن النتائج.

وقال المدرب الإسباني “هنا منحوني فرصة ثانية وسأحاول استغلالها. لو كنت في موقفي الحالي في فريق كبير لتعرضت للإقالة بكل تأكيد”.

وأضاف “في الأندية السابقة التي عملت فيها لم أكن سأحتفظ بمنصبي لكن هنا منحوني فرصة ثانية وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل”.

وتابع “إذا لم تكن الأمور جيدة في الموسم المقبل سيتبقى موسم واحد في عقدي وإذا لم تكن الأمور جيدة سيتم تغيير المدرب. لن أستمر هنا لأني بيب أو بسبب ما فعلته منذ فترة طويلة”.