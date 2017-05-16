غيغز ينصح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع هذا المهاجم

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

قال ريان غيغز اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن أليكسيس سانشيز سيشكل إضافة جيدة للفريق في حالة التعاقد معه من آرسنال.

ولا يزال مستقبل سانشيز في آرسنال غير محسوم ، حيث لم يجدد اللاعب التشيلي الدولي حتى الآن عقده مع آرسنال والذي ينتهي في 2018 .

وسجل سانشيز “28 عامًا” ، الذي انضم إلى آرسنال قادمًا من برشلونة الإسباني عام 2014 ، 21 هدفًا وصنع عشرة أهداف أخرى خلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال غيغز في تصريحات لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية “إنه لاعب ممتاز. نظرًا للعمل الذي يقدمه وتأثيره على زملائه ، إنه ورقة رابحة.”

ولدى سؤاله بشأن احتمالات تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشيز ، قال جيجز “نعم الاحتمال قائم. جوزيه مورينيو (المدير الفني لمانشستر) ضم (زلاتان) إبراهيموفيتش لأنه ورقة رابحة.. يمكنك أيضًا أن تشعر بالإضافة التي يشكلها سانشيز لزملائه بالفريق.”