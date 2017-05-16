كوستا يبحث عن طعام في غرفة الصحفيين (صورة)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية صورة طريفة للمهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب تشيلسي حيث دخل غرفة الصحفيين بين شوطي لقاء فريقه أمام واتفورد في لقاء مؤجل من الدوري الإنجليزي وبدأ يبحث عن شيء يأكله.

المهاجم الإسباني شعر بجوع شديد، ويعرف أن غرفة استراحة الصحفيين تضم بعض الوجبات الخفيفة لسد الجوع خصوصا وأنهم يحضرون للملاعب في وقت مبكر ويستمرون حتى ساعة متأخرة.

ولن تؤكد الصحيفة ما إذا كان المهاجم الإسباني وجد ما يبحث عنه في غرفة الصحفيين.

وترك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هدافه الأول في دكة البدلاء ولم يشركه خلال لقاء واتفورد المؤجل عن الجولة الـ 28 ومنح الفرصة للبدلاء في لقاء احتفالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وعرف فوز البلوز 4-3.