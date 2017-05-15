مانشستر سيتي يستعيد جون ستونز ويودّع زاباليتا أمام وست بروميتش

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الإثنين إن المدافع جون ستونز أصبح لائقًا لمواجهة وست بروميتش لألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في العضلات أبعدته عن المباريات منذ الثامن من أبريل.

وستكون مباراة وست بروميتش الأخيرة لمانشستر سيتي صاحب المركز الرابع على ملعبه، في موسم مخيب للآمال غاب خلاله عن الألقاب لكنه سيحتل المركز الثالث إذا فاز بمباراتيه المتبقيتين.

وسيغيب لاعب الوسط فابيان ديلف عن المباراتين بعد إصابته خلال المران.

وقال غوارديولا إن هذه المباراة ستمنح الجماهير الفرصة لوداع المدافع بابلو زاباليتا الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم.

وأبلغ غوارديولا في مؤتمر صحفي: “عاد جون. ديلف أُصيب في ساقه. لا أعتقد أنه سيشارك في المباراتين”.

وانضم زاباليتا إلى سيتي العام 2008 وتحدث غوارديولا بحماس عن الفترة التي قضاها الظهير الدولي الأرجنتيني مع النادي.

وأضاف المدرب الإسباني: “تأثيره هنا كان مذهلًا. إنه واحد من اللاعبين الأوائل الذين انضموا للفريق. ساعد النادي على الوصول إلى ما هو فيه الآن”.

“أتمنى حضور كل الجماهير لمساندتنا. سنخوض المباراة من أجل العديد من الأشياء المهمة وللتعبير عن الامتنان للاعب من أكثر اللاعبين المهمين في تاريخ مانشستر سيتي”.

ويتطلع غوارديولا لفترة انتقالات مزدحمة بعد نهاية الموسم مع سعيه لتشكيل فريق قادر على المنافسة على اللقب ومواكبة التحديات في دوري أبطال أوروبا.

لكن غوارديولا قال إنه يركز حاليًا على ضمان الفوز بالمباراتين المتبقيتين في الدوري بما في ذلك مواجهته خارج ملعبه ضد واتفورد يوم الأحد المقبل لينهي الموسم في أفضل مركز ممكن.

وأضاف: “مواجهة الغد مهمة للغاية وبعد مباراة الأحد سنركز على فترة الانتقالات وسنرى القرارات التي سنتخذها. الآن من المهم التركيز على ما سنواجهه حاليًا. في نهاية الموسم سنتحدث عن الانتقالات”.

ويحتل وست بروميتش المركز الثامن في الترتيب لكنه لم ينتصر في آخر 7 مباريات بالدوري ومع ذلك يتوقع غوارديولا أن يشرك نظيره توني بوليس تشكيلة ستجعل الأمور صعبة على أصحاب الأرض.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: “إنهم محترفون وسيلعبون للفوز. الأندية التي يدربها توني بوليس لا تخوض مباريات دون هدف أو كأنها ليست مهمة. إنها بمثابة نهائي حقيقي لنا وسنكون جاهزين”.