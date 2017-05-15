أنباء صادمة لجماهير آرسنال قبل مواجهة سندرلاند

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال المدرب آرسين فينغر، إن أليكسيس سانشيز، هداف آرسنال، سيخضع لاختبار لتحديد مدى لياقته للمشاركة في مواجهة سندرلاند الهابط، غدا الثلاثاء، بينما استبعد لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وخرج سانشيز بسبب إصابة في الفخذ خلال فوز آرسنال 4-1 على ستوك سيتي، يوم السبت، والذي أبقى على حظوظ الفريق في المنافسة على إنهاء الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي.

وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة المدافع لوران كوسيلني بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “لدينا مشكلة بسيطة مع كوسيلني لكن يجب أن يكون الجميع جاهزا، سيخضع أليكسيس لاختبار اليوم.. لا تبدو الأمور مبشرة لكنه يحرص دائما على اللعب.. كيران جيبس سيكون جاهزا لكن أوكسليد تشامبرلين سيغيب”.

ويحتل آرسنال حاليا المركز الخامس في الترتيب متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الرابع وبأربع نقاط عن ليفربول الثالث.

ويحتاج آرسنال إلى تعثر أحد منافسيه ليحصل على فرصة التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لكن فينغر أبدى إعجابه بأداء فريقه في الأسابيع الأخيرة، حيث كان الانتصار على ستوك الثالث لهم على التوالي في الدوري.

وأضاف: “أنا سعيد جدا لأننا نلعب بشكل أكثر قوة من مباراة إلى أخرى.. فزنا بست من آخر سبع مباريات، بدأنا نستعيد الأداء القوي في مبارياتنا خارج ملعبنا”.

وتابع: “مررنا بفترة صعبة وتعافينا منها.. الفرصة الوحيدة التي أمامنا الآن لإنهاء الموسم في المربع الذهبي هي الفوز بكل مبارياتنا”.