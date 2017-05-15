فابريغاس: الفوز بالدوري الإنجليزي وسط منافسة شديدة يحمل مذاقًا خاصًا

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال سيسك فابريغاس، لاعب وسط تشيلسي، إن المنافسة الشديدة بين الأندية على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، يجعله أصعب مسابقة محلية في العالم والفوز به يحمل مذاقًا خاصًا.

ولعب فابريغاس في الدوري الممتاز لمدة عشرة مواسم، حيث خاض أول مباراة له مع آرسنال في 2004 قبل أن يغادر إلى برشلونة في 2011.. وقضى ثلاث سنوات في إسبانيا وفاز بدوري الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا قبل الانضمام إلى تشيلسي في 2014.

وحسم فريق المدرب أنطونيو كونتي اللقب بالفوز 1- صفر على وست بروميتش يوم الجمعة.

وأبلغ فابريغاس وسائل إعلام بريطانية: “الفوز بلقب الدوري الممتاز يحمل مذاقًا خاصًا ويمنحك شعورًا خاصًا”.

وتابع: “بعد اللعب في إسبانيا ومشاهدة الكثير من مباريات كرة القدم في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم.. ربما لا يلعب فيه أفضل اللاعبين في العالم لكنه الأكثر تنافسية والأصعب للفوز به”.

وأوضح: “الكل يستطيع أن يهزمك وهو الشيء الرائع في الموضوع.. فكل مباراة صعبة ولذلك سيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا العام المقبل للدفاع عن لقب الدوري مع اللعب أيضا في دوري الأبطال”.

ويمكن لتشيلسي الفوز بثاني ألقابه الموسم الجاري، عندما يواجه آرسنال، فريق فابريغاس السابق، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 27 مايو / آيار.

وكانت أخر مرة فاز فيها تشيلسي بالثنائية المحلية في موسم 2009-2010 تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

وأضاف فابريغاس: “ستكون مواجهة مفعمة بالعاطفة”.

وتابع: “لا أحب اللعب أمام آرسنال فهو فريق سيبقى في قلبي دائمًا”.