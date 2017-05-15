إبراهيموفيتش يستمتع في فلوريدا وينسى مانشستر يونايتد (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

نشرت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية صورا جديدة للنجم زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة تعافيه من الإصابة في الولايات المتحدة، وهو يستمتع بوقته مع المعجبين والمعجبات.

ومن المرجح أن لا يعود إبراهيموفيتش إلى فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الجراحة التي خضع لها بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي.

وينتهي عقد المهاجم البالغ عمره 35 عاما مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني عدم وجود أي ارتباط بينه وبين ناديه حاليا، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، سيسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بدلا منه.

لكن رغم ذلك لم يضع مهاجم باريس سان جيرمان السابق وقته في التفكير بخطواته المستقبلية حاليا، لكنه يركز على شفائه من الإصابة.

وظهر إبرا يستمتع بوقته في فلوريدا مع الأصدقاء، إذ بث بضع صور على إنستغرام يظهر خلالها المهاجم فارع الطول مع المعجبين.

والغريب في الأمر أن سكان ميامي الأمريكية التي لا يعرفون الكثير عن كرة القدم يلتقطون صورا مع النجم السويدي.