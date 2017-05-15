كلوب: نتمنى أن تبتعد الإصابات عن ستوريدج هذا الأسبوع

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن استعادة دانييل ستوريدج كامل لياقته البدنية يمنح الفريق المزيد من الخيارات على الصعيد الخططي وذلك بعد أن افتتح المهاجم التسجيل في انتصار 4-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الاحد.

وشارك ستوريدج أساسيًا لأول مرة في الدوري منذ يناير / كانون الثاني بعد موسم طاردته خلاله الإصابات وأجبرته على الابتعاد لفترات طويلة عن المباريات.

وأبلغ كلوب الصحافيين: “من الرائع ظهور ستوريدج بهذه الصورة.. كان لدينا خياران.. لكننا أردنا خلق مساحات أكبر لكوتينيو لتمرير المزيد من الكرات وترك تأثير أكبر في الملعب”.

وتابع: “من الرائع عودته لمثل هذه المباريات لما يضيفه من ذكاء ومهارة. نتمنى أن تبتعد عنه الإصابات هذا الأسبوع”.

وقلصت إصابات في الفخذ وربلة الساق والكاحل مشاركات ستوريدج إلى 26 مباراة هذا الموسم وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سبعة أهداف.

ويستضيف ليفربول، الذي يقاتل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، منافسه ميدلسبره في آخر مباراة له هذا الموسم يوم الأحد المقبل.