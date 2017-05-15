وست بروميتش يفتح تحقيقًا في بيع تذاكر لمشجعي تشيلسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

سيفتح وست بروميتش ألبيون تحقيقا في اشتباكات بين المشجعين وقعت خلال الخسارة 1-صفر أمام تشيلسي، الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذه النتيجة، يوم الجمعة الماضي، بعدما ذكرت تقارير أن الشرطة ألقت القبض على تسعة رجال بسبب سوء التصرف.

وهناك مزاعم بتجاهل بعض مشجعي وست بروميتش لتحذيرات النادي وبيع تذاكر لجماهير الفريق الزائر والتسبب في وقوع اشتباكات عقب تسجيل ميشي باتشواي هدف الانتصار والتتويج باللقب في الدقيقة الـ 82.

وقال مارتن جودمان، الرئيس التنفيذي لبروميتش، في بيان، أمس الأحد: “تحلينا بالوضوح بإطلاق تحذيرات قبل المباراة بأن أي مشجع سيواجه عقوبات من النادي إذا اكتشفنا بيع تذاكر لمشجعي الفريق الزائر”.

وأضاف: “سنواصل هذه العملية الأسبوع المقبل.. في الواقع فإنه من المحبط جدا لكل مشجعي ألبيون وللآلاف من الجماهير الحقيقية محاولة أقلية صغيرة التربح على حساب فريقهم.. سنتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتعرف على هوية أي شخص مذنب بإثارة الفوضى أثناء الاشتباكات”.

وأكد جودمان أن أي مشجع سيتورط في هذه الواقعة سيتم منعه من الحضور بغض النظر عن أي تصرف آخر من الشرطة.