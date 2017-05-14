هل ودّع جيمس رودريغز جماهير سانتياغو برنابيو (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

يبدو أن رحلة الكولومبي جيمس رودريغيز مع ريال مدريد شارفت على النهاية، بعدما ظهر وكأنه يودّع جماهير ريال مدريد خلال مواجهة إشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

ولفت النجم الكولومبي الأنظار، خلال تبديله في الدقيقة 61 ليحلّ محله البرازيلي كاسيميرو.

ووقف رودريغيز وسط ملعب سانتياغو برنابيو وصفّق للجماهير الحاضرة وسط علامات حزن على وجهه وبادلته الجماهير التحية، ليبدو وكأن اللاعب خاض آخر مبارياته مع الفريق على ملعب الفريق.

ولعب الفريق الملكي آخر مباريات الموسم على ملعبه، حيث تبقى له 3 مباريات، مباراتان في الدوري خارج ملعبه، ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في كارديف.

وربطت تقارير اللاعب الكولومبي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وانتقل رودريغيز إلى ريال مدريد صيف 2014 قادمًا من موناكو الفرنسي.