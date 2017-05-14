هال سيتي يلحق بميدلسبره وسندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

هبط فريق هال سيتي رسميا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارته القاسية أمام مضيفه كريستال بالاس صفر/4، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وعاد هال سيتي لدوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد من الصعود للدوري الممتاز، حيث انضم إلى سندرلاند وميدلسبره في رحلة الهبوط.

ويحتل هال سيتي المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز السابع عشر الذي يحتله سوانزي سيتي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وكان سوانزي سيتي قد فاز على مضيفه سندرلاند 2/صفر أمس السبت قبل أن يتأكد اليوم رسميا بقاء الفريق في الدوري الممتاز عقب هزيمة هال سيتي.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.