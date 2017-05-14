الجزائري ياسين براهيمي على رادار مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - إرم نيوز

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي النجم الجزائري ياسين براهيمي، لاعب فريق بورتو البرتغالي، تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني ليونايتد، يرى أن براهيمي يمكن أن يخدمه في تطبيق خطة “4-3-3″، حيث إنه قادر على اختراق دفاعات الخصوم من الأطراف، وتشكيل خطورة كبيرة على مرماهم.

ومع ذلك، فإن يونايتد قد يواجه عقبة تتمثل في تمسك إدارة بورتو بالحصول على 51 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجزائري والذي ينتهي في صيف 2019، حيث تراقبه عدة أندية إنجليزية أخرى على رأسها آرسنال ووست هام.

يذكر أن براهيمي، البالغ من العمر 27 عاما، يلعب في صفوف بورتو منذ صيف 2014 قادما من غرناطة، وخاض خلال الموسم الحالي مع الفريق البرتغالي 25 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 6 أهداف وصنع 3 أخرى.

ويسعى يونايتد إلى تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على منحه القوة التي يريدها من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تعثر فيه خلال الموسم الحالي، وهو ما يظهر في احتلاله المركز السادس برصيد 65 نقطة.