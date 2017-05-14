واين روني يخسر مبلغًا خرافيًا بسبب القمار

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

ذكر شهود عيان لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن النجم الإنجليزي واين روني خسر مبلغًا كبيرًا في القمار وشرب زجاجات بيرة في كازينو يملكه في مانشستر.

ووصل النجم الإنجليزي للكازينو في ساعة متأخرة من الليل وبدأ في اللعب وربح في البداية 4000 جنيه إسترليني، قبل أن يواصل اللعب ليخسر في النهاية مبلغًا يصل لنصف مليون جنيه إسترليني.

وكان النجم الإنجليزي يشرب زجاجات بيرة، لكنه لم يكن سكرانًا بشكل كامل بل مركزًا في اللعب لكن دون جدوى.

وقال أحد الشهود للصحيفة: “وصل ليلًا وكان يشرب زجاجات بيرة لكنه لم يكن سكرانًا كان مهتمًا باللعب أكثر”.

وقال آخر: “كان يلعب ويخسر ورغم ذلك واصل اللعب وأصر على المواصلة”.

وقال أحد الشهود: “يتلقى معاملة مميزة كل العاملين في الكازينو يهتمون به يفوز بعض المرات لكنه خسر مبلغًا مهمًا”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلعب خلالها النجم الإنجليزي القمار ويخسر، فقد سبق أن خسر حوالي 80 ألف يورو في ساعتين في كازينو عام 2008، كما ظهر في صالات القمار مرارًا بعد لقاءات فريقه وحين يكون غائبًا بسبب الإصابة.

واستغل روني غياب زوجته ليذهب نحو عالمه الخاص في الكازينو، لكن الليلة كانت سيئة وخلفت خسائر مالية مهمة.