غوارديولا يشيد بالحكم “الشجاع” بعد إلغاء ركلة جزاء رياض محرز

المصدر: لندن - إرم نيوز

تنفس بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الصعداء بعد قرار “شجاع” من الحكم روبرت مادلي ليخرج فريقه بالانتصار 2-1 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وتقدم سيتي بفضل هدف لديفيد سيلفا وركلة جزاء من غابرييل جيسوس، لكن فريق غوارديولا توتر بعدما قلص شينغي أوكازاكي الفارق لليستر قبل نهاية الشوط الأول.

وكان ليستر الأفضل في الشوط الثاني وسنحت فرصة لرياض محرز لإدراك التعادل من ركلة جزاء لكن رغم دخول الكرة المرمى قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب لمس اللاعب الجزائري الكرة مرتين بشكل غريب.

وبعدما دخلت الكرة المرمى أشار ويلي كاباييرو، حارس سيتي، إلى أن محرز سدد الكرة بقدمه لتصطدم بالقدم الأخرى وتغير اتجاهها وتدخل المرمى.. وأقر الحكم مادلي بالفعل بهذا الخطأ وقرر إلغاء الهدف.

وقال غوارديولا عن القاعدة التي تسببت في إلغاء الهدف وأنعشت آمال سيتي في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي: “في الغولف هناك الأمر ذاته.. عندما رأيت رد فعل ويلي أدركت تماما أنه تم لمس الكرة مرتين”.

Riyad Mahrez slips taking the penalty and hits his standing foot. Ruled out for two touches. pic.twitter.com/DmnbXbkpuT

— Goals (@PremHighlightz) May 13, 2017

وأضاف: “الحكم كان شجاعا جدا لاتخاذ هذا القرار.. لقد شاهدت ذلك يحدث منذ فترة طويلة.. ليس طبيعيا مشاهدة هذه الأمور لكنها تحدث”.

وقبل خوض سيتي لآخر مباراتين يبدو مرشحا بقوة لإنهاء المسابقة في المركز الثالث بعدما اجتاز منافسه ليفربول.

ولدى سيتي 72 نقطة مقابل 70 لليفربول ويتبقى مباراتان لكل فريق، ويملك آرسنال، خامس الترتيب، 69 نقطة وسيخوض مباراتين أيضا.

واعترف غوارديولا بارتباك فريقه في الشوط الثاني، وقال: “في الشوط الثاني لم نكن نعرف ما إذا كان من المفترض أن نهاجم أم ندافع عن النتيجة”.

وأضاف: “لم نكن نرغب في استقبال هدف آخر.. يكون من الصعب اتخاذ قرار بالهجوم أو بالدفاع. أستوعب صعوبة ذلك وظهر لاعبو ليستر بشكل رائع وقدموا عرضا قويا في الشوط الثاني”.

وحقق ليستر، بطل الدوري في الموسم الماضي، فوزين فقط خارج الأرض هذا الموسم لكن مستواه تطور كثيرا تحت قيادة كريغ شكسبير الذي تولى المهمة بعد إقالة كلاوديو رانييري.

وقال شكسبير إنه يشعر بالرضا عن رد فعل لاعبيه عقب التأخر 2-صفر بعد 36 دقيقة.

وأضاف: “بعد التأخر 2-صفر جاء رد فعلنا بهدف رائع.. سيتم نسيان هذا الهدف بسبب كل ما حدث في المباراة لكن أعتقد أنه كان هدفا جميلا”.

وتابع: “كان من المهم تسجيل هذا الهدف قبل نهاية الشوط الأول؛ لأنه منحنا دفعة خاصة عند حديثي إلى اللاعبين بين الشوطين.. تسببنا في مشكلات كبيرة لفريق جيد جدا”.