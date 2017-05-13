ماذا قال محرز وسليماني عن فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية قبل أيام أن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي يريد الرحيل عن فريقه الموسم المقبل وقد كشفت عن أن آرسنال وتوتنهام هوتسبير يريدان ضم اللاعب البالغ عمره 26 عامًا.

وأضافت الصحيفة في تقريرها الصادر الثلاثاء الماضي أن محرز جدد عقده مع ليستر سيتي الموسم الماضي من أجل البقاء لموسم واحد قبل أن يرحل إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وشارك محرز في 49 مباراة مع النادي ومنتخب بلاده هذا العام وسجل 12 هدفًا وصنع 5.

وقبل مواجهة ليستر سيتي ومانشستر سيتي سجلت شبكة ” SFR ” الفرنسية الرياضية محادثة بين محرز ومواطنه وزميله المهاجم إسلام سيلماني أثناء حديثهما عن تتويج تشيلسي باللقب.

إذ تم رصيد سليماني يقول لمحرز: “تشيلسي أبطال الدوري” فرد محرز على زميله الجزائري: “إنه نادٍ رائع ولا يصدق. نادٍ حقيقي”.

وأشار النقاد إلى أن هذه المحادثة قد تكون بداية لتحرك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نحو التعاقد مع محرز الموسم المقبل لينضم إلى آرسنال وليفربول في السعي خلف الدولي الجزائري.