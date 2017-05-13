لاعبا تشيلسي يختطفان مدربهما أمام الصحفيين (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تواصلت احتفالات تشيلسي بلقبه السادس للدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون، مساء الجمعة، وقد شارك دييغو كوستا وزميله ديفيد لويز بالاحتفال عبر إنهاء المؤتمر الصحفي لمدربهما أنطونيو كونتي عقب المباراة.

وعجّت غرفة خلع ملابس لاعبي تشيلسي عقب المباراة بالاحتفالات التي كان كوستا بطلها الأول، عندما اندفع إلى المؤتمر الصحفي مع لويز واقتادا مدربهما إلى الغرفة مع الاعتذار للصحفيين بالقول: “نحن الأبطال يجب أن نحتفل.. إلى اللقاء”.

كما ألقى لاعبو تشيلسي بمدربهم الإيطالي عاليًا بعد لحظات من الفوز وإحراز اللقب، لكن بمجرد أن استقر المدرب الإيطالي أرضًا بدأ التفكير في الخطوة المقبلة وهي الجمع بين الثنائية المحلية.

وعادل كونتي ما حققه جوزيه مورينيو بموسم 2004/2005 وكذلك كارلو أنشيلوتي في موسم 2009/2010 بإحراز لقب الدوري في موسمه الأول مع تشيلسي.

وبات كونتي فائزًا بـ 4 ألقاب محلية متتالية بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس بين عامي 2012 و2014، وسيتطلع لتكرار إنجاز مواطنه أنشيلوتي بالفوز بالثنائية عندما يلتقي مع آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي يوم 27 مايو الحالي.