هل يعود روني لفريقه السابق مقابل ضم لوكاكو لمانشستر يونايتد؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يفكر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في التخلص من واين روني، قائد الفريق، بإعادته لفريقه السابق إيفرتون الذي تركه قبل 13 عاما من أجل الانضمام لكتيبة السير أليكس فيرغسون وفي نفس الوقت تصحيح خطأه بالتعاقد مجددا مع لاعبه السابق لوميلو لوكاكو.

ويريد إيفرتون استعادة نجمه السابق من يونايتد ويريد مورينيو استغلال شغف النادي بهذا الأمر بتقديم عرض للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي تخلص منه مورينيو حينما كان مدربا لتشيلسي وباعه لإيفرتون.

ويسعى مورينيو لتصحيح ذلك الخطأ بضم لوكاكو لصفقة روني، إلا أن إيفرتون يريد 100 مليون جنيه إسترليني مقابل مهاجمه فقط، لكن بالطبع يونايتد سيخفض السعر كثيرا، حال دخل روني ضمن الصفقة.

وتشير التقارير إلى أن يونايتد يريد 17 مليون جنيه إسترليني، مقابل روني بينما يريد إيفرتون دفع عشرة فقط أو أقل من ذلك.

وبالطبع إيفرتون سابع الدوري الممتاز يريد استعادة مهاجمه المخضرم لكن لو تضمنت الصفقة لوكاكو سيجني أرباحا كثيرة ويحصل على روني كذلك.

ويسعى تشيلسي لاستعادة لوكاكو هداف إيفرتون هذا الموسم وتصحيح خطأ مورينيو حيث يراه أنطونيو كونتي، مدرب بطل الدوري البديل المناسب لدييغو كوستا، الذي ينوي الرحيل إلى الصين.

وتبقى مشكلة واحدة لإتمام هذه الصفقة غير النواحي المالية وهي رغبة روني في البقاء في يونايتد رغم عدم مشاركته كأساسي في الفريق.